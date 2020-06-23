عضو في الفتح: الكرد جاءوا الى بغداد للحصول على الأموال فقط

2020/06/23 | 18:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعتبر عضو تحالف الفتـح غضنفر البطيخ، الثلاثاء، أن المفاوضات الكردية مع بغداد تهدف للحصول على الأموال وتحقيق مصالح الكرد وليس مصلحة العراق ككل.

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