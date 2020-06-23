الدفاع تصدر توضيحا بشأن إصابة قادة وضباط بفيروس كورونا

2020/06/23 | 18:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اصدرت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن انباء اصابة قادة وضباط في الوزارة بفيروس كورونا.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “وزارة الدفاع تبين ان بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناولت اخبارا كاذبة ومزيفة عن اصابة عدد من القادة والضباط في وزراة الدفاع بفيروس كورونا، واذ تؤكد الوزارة ان هذه […]

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