فضيحة مدوية لحاكم الإمارات “الحاضر الغائب”

2020/06/23 | 18:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز في مفاجأة من العيار الثقيل كشفت دعوى قضائية مقامة في لندن عن فضائح جديدة لحاكم الإمارات “الحاضر الغائب” الشيخ خليفة بن زايد، الذي تعرض لجلطة منذ 2014 وابتعد عن المشهد السياسي لصالح محمد بن زايد الذي بات الحاكم الحقيقي للدولة.خليفة بن زايد اتهم بالتبذير في قضية تنظر فيها محكمة في لندن قدمها […]

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