قلقٌ في ديالى بسبب معدلات الوفيات بكورونا ومطالب بـ“مكاشفة” الأهالي وصحة المحافظة ترد

2020/06/23 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ديالى

يثير ارتفاع معدلات الوفيات بفيروس كورونا المعروف علمياً باسم Covid-19 ، حالة من القلق بين ا...





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