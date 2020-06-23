2020/06/23 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت وزارة الدفاع، الثلاثاء (23 حزيران 2020) بيانا يوضح حقيقة اصابة عدد من القادة والضباط بفيروس ك...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بيان من وزارة الدفاع يوضح حقيقة اصابة عدد من القادة والضباط بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بيان من وزارة الدفاع يوضح حقيقة اصابة عدد من القادة والضباط بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).