بعد تسجيله 150 اصابة بالفيروس.. قضاء الهندية في كربلاء يشيد بالتزام الأهالي بحظر التجوال

2020/06/23 | 18:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء… اكد قائممقام قضاء الهندية في كربلاء، منتظر الشافعي، الثلاثاء، أن حظر التجوال الشامل المفروض بالمحافظة مطبق بشكل جيد في عموم مناطق القضاء.وقال الشافعي لـ/المعلومة/ إن “القوات الامنية فرضت حظرا شاملا للتجوال بناء على قرار خلية الأزمة، فيما شهدنا استجابة واضحة من قبل المواطنين إذ تظهر شوارع القضاء الآن خالية من العجلات والمارة […]

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