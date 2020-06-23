2020/06/23 | 18:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشف مصدر طبي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ١٣ حالة وفاة في محافظة الديوانية في ٢٤ ساعة، نتيجة الاصابة بفيروس كورونا، فيما أفاد مصدر مسؤول في السليمانية بتسجیل أربع حالات وفاە في المحافظة. وقال المصدر في الديوانية، ان "المحافظة سجلت ١٣ حالة وفاة لمصابين بفيروس كورونا في الديوانية خلال ٢٤ ساعة دفنت اليوم ١١ جثه منها".وفي محافظة السليمانية باقليم كوردستان، قال رئيس دائرة صحة البيشمركة في السليمانية شمال جبار یاور، إن "المحافظة سجلت أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (17 وفاة جديدة بكورونا في الديوانية والسليمانية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (17 وفاة جديدة بكورونا في الديوانية والسليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).