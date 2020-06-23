وزراء الخارجية العرب يصدرون موقفا موحدا بخصوص سد النهضة

2020/06/23 | 18:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة… طالب وزراء الخارجية العرب ،اليوم الثلاثاء ، إثيوبيا بعدم البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق، مؤكدين أن الأمن المائي المصري والسوداني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.وشدد الوزراء المجتمعون عبر الفيديو على رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق كافة الأطراف في مياه النيل.وأعربوا عن […]

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