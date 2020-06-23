توضيح من الدفاع بعد معلومات عن تسلل الوباء إلى صفوف قادة وضباط

2020/06/23 | 18:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرنفت وزارة الدفاع، الثلاثاء، تسلل الوباء الفتاك إلى صفوف قادة وضباط في الوزارة.

وصفت وزارة الدفاع المعلومات التي أشارت إلى إصابة قادة وضباط بـ"الكاذبة"

وذكرت الوزارة في بيان، 23 حزيران/يونيو، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناولت أخبارًا كاذبة ومزيفة عن إصابة عدد من القادة والضباط في وزراة الدفاع بفيروس كورونا".

وأضاف البيان، أن "تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة"، داعيًا إلى "توخي الدقة وعدم الانجرار وراء هذه الشائعات".

كما شدد، أن وزارة الدفاع "تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة ومحاسبة من يحاول نشر الأخبار الكاذبة".

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية تفشي الوباء ضمن مؤسسات ودوائر رسمية مهمة أبرزها البرلمان ومجلس الوزراء، فضلاً عن الوزارات والمؤسسات الأخرى.

وضرب الوباء بين صفوف مشاهير من سياسيين ورياضيين وفنانيين، وحصد العديد من بينهم، حيث فجع العراقيون مؤخرًا، بوفاة أسطورة الكرة العراقية أحمد راضي ومن قبله زميله علي هادي.

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