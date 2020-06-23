تعيين أحمد ملا طلال ناطقاً باسم رئيس الوزراء العراقي

2020/06/23 | 18:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مواقع اعلامية بتعيين الإعلامي أحمد ملا طلال ناطقاً باسم رئيس مجلس الوزراء العراق مصطفى الكاظمي....

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