المدفعية التركية تقصف قرى دهوك العراقية بـ87 قذيفة

2020/06/23 | 18:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصادر عراقية ان المدفعية التركية استهدفت بعشرات القذائف قرى محافظة دهوك في المناطق الحدودية ضمن العملية العسكرية لاستهداف عناصر حزب العمال الكردس...

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