شاهد: الكشف عن أموال للراحل أحمد راضي بذمة أحد السياسيين نكرها عليه في وقت سابق!

2020/06/23 | 18:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف أحد الاعلاميين العراقيين، عن وجود أموال للراحل أحمد راضي بذمة أحد السياسيين العراقيين، كان الراحل راضي يطالب فيها بحياته إلا أن السياسي نكرها عليه.وكتب الاعلامي صلاح الخزاعي تغريدة رصدتها “يس عراق”: “الفقيد أحمد راضي رحمه الله له بذمة سياسي عراقي مبلغ مالي قيمته نصف مليون دولار موثق بتصريح تلفزيوني للراحل […]

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