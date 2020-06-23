وزارة الاتصالات: جهات مجهولة تحرق الكابلات الرئيسية الناقلة للسعات الدولية قرب منفذ بدرة

2020/06/23 | 18:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، عن قيام جهات مجهولة بحرق الكابلات الرئيسية الناقلة للسعات الدولية قرب منفذ بدرة الحدودي.وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “الكابلات الرئيسية الناقلة للسعات الدولية القادمة من الجارة ايران تعرضت الى عملية تخريب متعمدة من قبل جهات مجهولة حيث تعرضت هذه الكابلات […]

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