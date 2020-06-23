ناسا تحذر من 5 كويكبات تقترب بسرعة من الأرض

2020/06/23 | 18:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قرعت ناسا ناقوس الخطر من 5 صخور فضائية أخرى في طريقها نحونا.ولحسن الحظ، كشف الباحثون أيضا عن استراتيجية جديدة بارعة محتملة للتعامل مع مثل هذه التهديدات في حالة اقترابها من الأرض.وفي تحذير جديد من نشاط كويكبي وشيك في محيط الأرض، حُددت 5 كويكبات على الأقل تتراوح في الحجم من طائرة ركاب […]

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