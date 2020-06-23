2020/06/23 | 18:23 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة مدير شباب ورياضة البصرة صادق الكناني بفايروس كورونا بعد ظهور نتائج التحليل الخاصة به

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