الموقف الوبائي: الصحة تعلن رقمًا قياسيًا جديداً بعدد الاصابات.. والكرخ تسجل “رقما مهولا”

2020/06/23 | 18:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت وزارة الصحة تسجيل 1826 اصابة جديدة بكورونا في عموم العراق.وقالت الصحة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “تم فحص ( 10672 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (465988 )”.واضاف: “سجلت […]

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