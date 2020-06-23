السعودية:39 وفاة و3139 إصابة جديدة بكورونا

2020/06/23 | 18:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأعلنت وزارة الصحة السعودية الثلاثاء، تسجيل 3139 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة بـ3393 إصابة أمس، و39 وفاة مقارنة بـ40 في اليوم السابق.وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 164144 حالة، فيما وصل عدد الوفيات الإجمالي جراء مرض "كوفيد -19" إلى 1346 حالة.وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 52913، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2122.وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 4710 حالات شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 109885.

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