وزارة الصحة تعلن تسجيل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق

2020/06/23 | 18:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم فحص ( 10672 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (465988 ) سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 1826) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 169 بغداد / الكرخ 402 مدينة الطب 15 النجف

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