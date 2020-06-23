ضابط شرطة القحطانية ينفي وجود مشاكل بين القوات العسكرية

2020/06/23 | 18:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى ضابط مركز شرطة ناحية القحطانية التابعة لقضاء البعاج العقيد خضر حسين علي، وجود أية مشكلة بين القوات العسكرية بالمنطقة.

وأوضح ضابط المركز في تصريح أنه يتواجد الآن داخل مركز الشرطة، ويقوم بواجباته الاعتيادية، إضافة الى استقبال جميع المواطنين.

وجاء تصريح الضابط عقب تداول أنباء عن قيام مسلحين محليين من الإيزيديين المنتمين لحزب العمال الكردستاني، بطرد منتسبي المركز بعد يوم واحد من افتتاحه، وإيصال المنتسبين المتواجدين بالمركز الى الشارع العام، وإبلاغهم بعدم العودة.

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