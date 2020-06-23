إيران تؤكّد: نتحايل على العقوبات الأميركية بوساطة “قناة” عراقية

2020/06/23 | 18:32 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات واقعياً، لم تترك #إيران أيما طريقة للتحايل على العقوبات الأميركية المفروضة عليها، لا سيما الاقتصادية، وهي الأهم، وأغلب هذه الطرق تستخدم فيها #العراق للخلاص من أزمتها.المستجد الجديد، هو استخدام قناة عراقية لأجل التحايل…

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