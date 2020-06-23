إدلب: “تحرير الشام” و”حراس الدين” وجهاً لوجه.. تعزيزاتٌ عسكرية واستنفارٌ أمني

2020/06/23 | 18:32 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مناطق غربي #إدلب، اليوم الثلاثاء، استنفاراً أمنياً لهيئة #تحرير_الشام من جهة، وعناصر يتبعون لغرفة عمليات، “فاثبتوا” من جهةٍ أخرى، أبرزها تنظيم “حراس الدين” المبايع لـ “القاعدة” و”أنصار التوحيد”.وقال ناشطون محليون لـ (الحل نت)،…

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