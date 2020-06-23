صحة دهوك تعلن تماثل 12 مصابا جديدا بكورونا للشفاء

2020/06/23 | 18:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت مديرية صحة دهوك، اليوم الثلاثاء، تماثل 12 مصابا بفيروس كورونا للشفاء في المحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه”تم حتى الان تماثل 130 مصابا بكورونا للشفاء التام في محافظة دهوك”.واضافت، انه”بقي 24 مصابا بالفيروس في مستشفيات المحافظة”.انتهى

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