اتحاد بناء الاجسام يستحصل الموافقات الرسمية بشأن اجازة عمل القاعات الاهلية ومحال المكملات الغذائية

2020/06/23 | 18:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن الاتحاد العراقي لبناء الاجسام، حصوله على الموافقات الرسمية بشأن اجازة عمل القاعات الاهلية ومحال المكملات الغذائية.وقال رئيس الاتحاد فائز عبد الحسن لـ /المعلومة/ إن “اتحاد أبناء الاجسام، تحصل على موافقة وزارة الشباب والرياضة ودائرة التربية البدنية والرياضةً المتمثلة بمديرها احمد الموسوي ، بشأن اجازة عمل قانون القاعات الاهلية ومحال المكملات الغذائية”.[…]

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