2020/06/23 | 19:30 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصر تقرر تخفيف قيود كورونا اعتبارا من يوم السبت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/23 | 19:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تقرر تخفيف قيود كورونا اعتبارا من يوم السبت) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تقرر تخفيف قيود كورونا اعتبارا من يوم السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).