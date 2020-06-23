مسؤول محلي يكشف عدد الجسور المتضررة على الطريق الدولي السريع في الانبار

2020/06/23 | 19:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم العوسج، اليوم الثلاثاء، عدد الجسور المتضررة جراء العمليات الارهابية على الطريق الدولي السريع الذي يربط العراق بثلاثة دول هي الاردن والسعودية وسوريا من الجهة الغربية للبلاد .وقال العوسج في حديث لـ ” العهد نيوز” ان ” عدد الجسور المتضررة جراء قيام مجرمي داعش بتفجيرها ابان […]

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