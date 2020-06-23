2020/06/23 | 19:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت إدارة قضاء جمجمال في محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن حظر التجوال التام في القضاء يومي الخميس والجمعة المقبلين شمن اجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال قائممقام جمجمال القاضي رمك رمضان في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "حظراً على التجوال التام سيفرض يومي الخميس والجمعة المقبلين في القضاء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية"، مبيناً أن "الهدف من هذا الحظر يعود الى القيام بغسل جميع مناطق القضاء ومن ثم تطهيرها وتعفيرها للوقاية من خطر فيروس كورونا".

واشار رمضان إلى أن "العملية ستتبعها عمليات أخرى في ناحيتي تكية وشورش".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حظر تجوال تام "48 ساعة" في قضاء بكوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حظر تجوال تام "48 ساعة" في قضاء بكوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).