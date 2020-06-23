“حماس” تدعو إلى “ثورة شعبية” ضد مخطط الضم الإسرائيلي

2020/06/23 | 19:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..دعت حركة حماس، الثلاثاء، إلى “ثورة شعبية فلسطينية” ضد مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية.وقالت الحركة في بيان صحفي، نشرته على موقعها على الإنترنت: “عدونا أوهن من بيت العنكبوت إن تحركنا صفًا واحدًا لمقاومته وطرده عن أرضنا ومقدساتنا”.وتابعت: “إن العدو الصهيوني وخلفه الإدارة الأمريكية، وبعض العرب المتآمرين، يستعدوا ليعلنوا مؤامرة […]

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