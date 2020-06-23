منشور لرجل دين يتسبب بضجة واسعة… هل أصيب مقتدى الصدر بفيروس كورونا؟

2020/06/23 | 19:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن الشيخ شهيد العتابي، اليوم الثلاثاء، اصابة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بفيروس كورونا.وقال العتابي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك التي يتابعها نحو 300 الف: “بقلوب مفجوعة ويعتصرها الالم وصلنا خبر مؤسف باصابة سماحة السيد القائد مقتدى الصدر بفيروس كورونا وندعو كل الاخوة المؤمنين بالتضرع الى الله تعالى بالدعاء بشفائه […]

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