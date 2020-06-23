في اول مؤتمر له ..ملا طلال يكشف استراتيجية حكومة الكاظمي لمواجهة الازمات الراهنة

2020/06/23 | 19:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادكشف المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عن استراتيجية حكومة الكاظمي مع التحديات الراهنة .وقال أحمد ملا طلال في أول مؤتمر صحفي له عقب شغل منصبه، إن "هناك 18 الف موظف يتقاضى راتبين 5 الاف منهم في وزارة التربية".وأضاف بالقول، "سيتم التحقيق في هذا الأمر بكافة المحافظات عبر لجان خاصة وخلال فترة معقولة"، مردفاً بالقول، "لن يكون هناك شخص يتقاضى راتبين".وأشار إلى أن "عقود الموظفين وصلت لاعداد كبيرة جداً، والحكومة السابقة تتحمل التعيينات غير الطبيعية، وعلينا أن نفعل القطاع الخاص، لغرض تحويل عدد من موظفي الدولة العراقية الى القطاع الخاص".وبشأن إجراءات مكافحة كورونا، قال ملا طلال، "تم تخويل وزير الصحة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة فيروس كروونا، وفق الاجراءات الاتحادية، أي أن المحافظات تتبع هذه الاجراءات"، لافتا إلى أن "هناك اربعة مستشفيات تم تقديم التسهيلات لغرض اكمالها في ذي قار وميسان وكربلاء وبابل".وأردف بالقول، "اليوم او غدا سوف تصل مستلزمات طبية من الامارات، وستوزع على جميع المحافظات العراقية، وهي عبارة عن اجهزة تنفس اصطناعي".وفي موضوع آخر، قال إن الكاظمي وجه وزير الكهرباء، بضرورة عمل الوزارة وكوادرها على العمل لمدة 24 ساعة لتخفيف معاناة المواطنين.وبشأن الاحتجاجات، أفاد بأن "هناك تظاهرات مطلبية للشعب العراقي، ونحن نتعامل مع المتظاهرين بشكل ايجابي"، مشيرا إلى "فتح حوار مع تنسيقات التظاهرات فيما يتناسب مع المطالب ضمن الوضع العام".وبشأن الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، قال ملا طلال، إن "المباحثات مستمرة من أجل حل القضايا العالقة مع اقليم كوردستان"، لافتا إلى أن الحكومة العراقية تباحثت بشأن حزب العمال الكوردستاني، بما يحفظ سيادة العراق.وأضاف، أن "الحكومة العراقية لا تريد أي مشاكل مع تركيا أو أي دولة أخرى، وانما هي تعمل على تبريد المشاكل ولا تريد مشاكل جديدة"، لافتا إلى أن "هناك ادوات ناعمة للتعامل مع الملفات العالقة مع اي دولة".

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