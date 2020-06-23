فيروس كورونا يصيب مسؤولا في وزارة الشباب والرياضة

2020/06/23 | 19:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أصيب احد المسؤولين في وزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.وقال مصدر في الوزارة لـ /المعلومة/ إن “مدير شباب ورياضة البصرة صادق الكناني، شعر ببعض اعراض فيروس كورونا المستجد يوم امس الاثنين”.وأضاف أن “نتائج الفحوصات ظهرت اليوم الثلاثاء وأكدت اصابته بفيروس كورونا المستجد وهو الان في الحجر الصحي […]

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