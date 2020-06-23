بالوثيقة.. بابل تقرر الزام المتعافين من كورونا بالتبرع ببلازما النقاهة

2020/06/23 | 19:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بابل

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بغداد اليوم - ذي قار

افاد مصدر مطلع في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بوفاة سعدي طعمه عباس الجبوري، احد القيادات العسكرية التي شغلت منصب وزير الدفاع في عهد النظام السابق.

وقال المصدر في حديث لـ ( بغداد اليوم )، ان سعدي طعمه عباس الجبوري، توفي ا

بغداد اليوم _ ديالى

يثير ارتفاع معدلات الوفيات بفيروس كورونا المعروف علمياً باسم Covid-19 ، حالة من القلق بين السكان بمحافظة ديالى، وسط دعوات لمكاشفة الأهالي بشأن كفاية المستلزمات الطبية لدى صحة المحافظة من عدمها، وإطلاع الأهالي حول ما إذا ك

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت وزارة الاتصالات، الثلاثاء، بيانا يؤكد حصول عمل تخريبي تسبب بتراجع خدمة الانترنت اليوم.

وذكرت الوزارة، في بيان، ان "الكابلات الرئيسية الناقلة للسعات الدولية القادمة من الجارة ايران، تعرضت الى عملية تخريب متعمدة

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