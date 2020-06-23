مصدر: وفاة وزير الدفاع السابق سعدي طعمه الجبوري المتهم بقمع الانتفاضة الشعبانية

2020/06/23 | 19:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

افاد مصدر مطلع في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بوفاة سعدي طعمه عباس الجبوري، احد القيادات العس...





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