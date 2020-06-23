مكتب رئيس الوزراء: لا نية للحكومة بزيادة عدد الموظفين

2020/06/23 | 19:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

اعلن المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، احمد ملا طلال، أنه لا توجد فكرة لدى الحكومة العراقية زيادة عدد الموظفين العاملين في القطاع العام.

وقال طلال في مؤتمر صحفي تابعته عليه "الاقتصاد نيوز"، إن 8 ملايين عراقي يتقاضون رواتب من الحكومة العراقية، والان لا توجد أي فكرة لدى الحكومة بزيادة عدد الموظفين في القطاع العام.

وأضاف أن 18 الف موظف في وزارة التربية يتقاضون اكثر من راتب وهذا الامر مرفوض وتوجد الان لجنة لمنع الازدواج الضريبي.

وأكد أن مباحثات العراق مع وزير الخارجية الأردنية سيكون جزء منها مخصص حول العلاقات الاقتصادية.

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