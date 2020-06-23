2020/06/23 | 19:43 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | احمد ملا طلال: من الصعب جدا إضافة أية درجات وظيفية وفق المؤشرات الاقتصادية الحالية

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