2020/06/23 | 19:43 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | احمد ملا طلال: العراق سيتسلم مساعدات ومستلزمات طبية من دولة الإمارات

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