حسين يلتقي بلاسخارت ويؤكد رفض واستنكار العراق لتهديد السيادة الوطنية

2020/06/23 | 19:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد التقى وزير الخارجيّة فؤاد حسين مع ممثلة الأمين العامّ للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) جينين هينيس بلاسخارت في مقرّ الوزارة ببغداد؛ لبحث عدد من القضايا ذات العلاقة بالمنظمات الدوليّة العاملة في العراق.وأثنى الوزير على دور وجُهُود بعثة يونامي، والبعثات والوكالات الخاصّة الأخرى التابعة للأمم المتحدة لمُساعَدة الحُكُومة في تحقيق الأمن، والاستقرار، والرفاهية للشعب العراقيّ في شتى المجالات خُصُوصاً في مجال تقديم المُساعَدات الإنسانيّة إلى النازحين.وأبدی الوزير رغبته في إجراء لقاءات مع جميع هذه البعثات؛ لبحث تطوير آليّات العمل، والتنسيق بشكل فعّال.وأكّد الوزير أهمّية احترام سيادة البلاد من قبل دول الجوار، وتعزيز مبادئ حُسن الجوار، واتباع القنوات الدبلوماسيّة لمُواجَهة التحدّيات، وحلحلة الأزمات.مُعرباً عن رفضه واستنكاره لأيّ خرق أو هُجُوم على الأراضي العراقيّة.في إشارة إلى القصف الجوّي الذي قامت به تركيا على بعض المواقع داخل الأراضي العراقيّة في الأيام القليلة الماضية، مُطالِباً بضرورة وقف مثل هذه الانتهاكات من الجانب التركيّ، عادّاً أنّها تُخالِف المواثيق والقوانين الدوليّة.ونوَّه السيّد الوزير بأنّ الحكومة تحرص على انتهاج سياسة مُتوازنة في إقامة العلاقات مع الجميع، ولاسيما دول الجوار، كاشفاً عن أنَّ أولى زياراته الخارجيّة ستكون إلى طهران والرياض؛ لتعزيز العلاقات الثنائيّة، وفتح آفاق للتعاون بما يُحقّق المصالح المُشترَكة.كما تطرّق الجانبان إلى جولة الحوار الستراتيجيّ التي عُقِدَت بين العراق وأمريكا، وأهمّيته في تعزيز مصالح البلدين، وانعكاسه على أمن واستقرار المنطقة، لافتاً إلى زيارة السيّد رئيس الوزراء في الشهر المقبل إلى العاصمة واشنطن لاستكمال الحوار.وبحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليميّة، ومنها: القضيّة الفلسطينيّة، وجدَّد الوزير الإعراب عن موقف العراق الثابت لتحقيق السلام والأمن، وإنهاء الاحتلال الإسرائيليّ للأراضي الفلسطينيّة، وحقّ الشعب الفلسطينيّ في إقامة دولته المُستقِلّة.وقد أعرب العراق عن هذه المواقف في جميع المحافل الإقليميّة والدوليّة.ومنها: الكلمة التي ألقاها السيّد الوزير في الاجتماع الأخير لمجلس حُقُوق الإنسان المعنيّ بحالة حُقُوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربيّة المُحتلّة.

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