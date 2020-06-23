2020/06/23 | 19:50 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرارات مجلس الوزراء: المدارس ستضع أسئلة الامتحان المفتوح من الكتب المنهجية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/23 | 19:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرارات مجلس الوزراء: المدارس ستضع أسئلة الامتحان المفتوح من الكتب المنهجية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرارات مجلس الوزراء: المدارس ستضع أسئلة الامتحان المفتوح من الكتب المنهجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).