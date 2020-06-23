بلومبيرغ: اتفاق

2020/06/23 | 19:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأفادت وكالة بلومبيرغ بان حصص دول «اوبك+» النفطية التي كانت تضخ كميات اكثر من المسموح بدأت بالانخفاض، وبدأ بعض دولها تقديم تفاصيل الى الاعضاء الاخرين حول كيفية اجراء تخفيضات اضافية. وقالت الوكالة ان نيجيريا وانغولا والغابون وبروناي قدمت خططا للامانة العامة لمنظمة «اوبك» في فيينا هذا الاسبوع تظهر انه سيتم تقليص انتاجها النفطي لكل منها، وكان العراق وكازاخستان قدما جداولهما للتخفيضات الى المنظمة الاسبوع الماضي. واضافت «بلومبيرغ»: التزمت منظمة «اوبك+» بخفض انتاجها النفطي بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا او نحو %10 من انتاج النفطي العالمي حتى نهاية يوليو على الاقل لتعويض انهيار الطلب الناجم عن ازمة تفشي فيروس كورونا عالميا. وتابعت: الا ان تنفيذ الاتفاق لم يكن مكتملا، وخلال اجتماع لمراقبة الاتفاق الاسبوع الماضي وعدت الدول التي لم تف بالتزامها بالاتفاق بتعويض النقص من خلال تخفيضات اضافية خلال الاشهر المقبلة، وتبلغ 1.26 مليون برميل يوميا بين هذا الاسبوع وسبتمبر. واشارت «بلومبيرغ» الى ان العراق الذي عادة ما يتخلف في التزامه باتفاقات خفض الانتاج لـ«اوبك»، والذي نفذ %46 فقط من التزاماته بمقدار 1.06 مليون برميل يوميا في مايو، ستبلغ تخفيضاته اقل بقليل من اجمالي التخفيضات الاضافية بـ573 الف برميل اضافي على مدار الاشهر الثلاثة المقبلة (57 الف برميل يوميا اضافيا في يوليو، ثم 258 الف برميل يوميا اضافيا في اغسطس وسبتمبر)، موضحة ان نيجيريا تعهدت بتعويض انتاجها الزائد البالغ 180 الف برميل يوميا في مايو من خلال خفض 45 الف برميل اضافي يوميا بين يونيو وسبتمبر. وختمت «بلومبيرغ»: رغم العوائق العديدة التي واجهت اتفاق خفض الانتاج الا ان الالتزام به كان قويا الشهر الماضي بنسبة %87، وتعززت اسعار النفط نتيجة لذلك وبسبب انتعاش الطلب على النفط في دول عديدة ابرزها الصين، كما زادت اسعار «برنت» بأكثر من الضعف منذ اواخر ابريل الى نحو 43 دولارا للبرميل رغم انه لا يزال منخفضا هذا العام بنسبة %35 تقريبا. وسجلت أسعار النفط امس (الثلاثاء) أعلى مستوى لها في نحو 4 أشهر لتبلغ أعلى سعر منذ الثالث من مارس 2020.وقفز برنت بنسبة %1.7 إلى 43.8 دولارا، فيما قفز خام غرب تكساس %1.8 إلى 41.48 دولارا.

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