وزير الأوقاف المصري: من أراد الحج فليتصدق بنفقته لعلاج مصابي كورونا

2020/06/23 | 19:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أكد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، على أن قرار السعودية بإقامة مناسك الحج بأعداد محدودة من المقيمين داخل المملكة وبإجراءات وضوابط صارمة هو صحيح من الناحية الصحية والشرعية.وقال في تصريحات اعلامية أن "قرار السعودية يتفق مع مقصد الشرع في الحفاظ على النفس البشرية".وأضاف: "أن العلم أثبت أن الداء الأكبر في هذا الوباء هو التجمعات، ولو تم إقامة الحج كما هو معتاد كل عام، لن يستطيع أحد الحد من التجمعات ومن ثم تزيد الإصابات".ودعا جمعة، "كل من كان ينوى الحج هذا العام التصدق بالمبلغ لعلاج المرضى ومساعدة المحتاجين"، موضحا أن "الصدقة في أوقات الشدة والأوبئة يضاعف أجرها، حيث إن النبي قال - داووا مرضاكم بالصدقة".وتابع: "من كان ينوى الحج فعليه بالمبادرة نحو أبواب الخير في تجهيز المستشفيات ومساعدة العمالة غير المنتظمة وشراء الأجهزة الطبية ومساعدة المحتاجين".ولفت الوزير المصري، إلى أن "من تصدق نيته يؤتى الأجر مرتين".

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