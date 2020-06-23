صحة النجف تعلن تفاصيل 76 اصابة مسجلة بفيروس كورونا

2020/06/23 | 19:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف اعلنت دائرة صحة النجف الموقف الوبائي في المحافظة لليوم الثلاثاء،مشيرة الى اجراء 595 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR (مع فحص 32 عينة لمحافظة المثنئ ) وتبين من خلال الفحوصات وجود 76 حالة حاملة لفايروس كورونا وعلى النحو التالي :- واحد و عشرون حالة ملامسة لحالات موجبة مشخصة سابقا.- خمس و خمسون حالة موجبة خاضعة للتحريات الوبائية.التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة :-( النجف – القطاع الشمالي )- حي الرحمة 4- حي المكرمة 3- حي الجزيرة 2- الحيدرية 1- حي الوفاء 1- حي العسكري 2- حي الميلاد 1- حي السلام 2 - حي الغري 2- حي الجمعية 2- حي الجامعة 2- الحولي 1- حي النفط 1- حي الجمعية 1( النجف – القطاع الجنوبي )- حي الفرات 4- الجديدة الرابعة 3- حي الحسين 2- حي الصحة 1- حي الامير 2- حي الشرطة 1 - الرضوية 2 - حي العدالة 2- حي الزهراء 1- الجديدة الاولى 2- الجديدة الثانية 1- الجديدة الثالثة 2- حي الاشتراكي 1 - حي الانصار 2- شارع المدينة 2- حي القدس 2 ( قطاع الكوفة )- حي المتنبي 2 - مركز الكوفة 2- ال عيسى 2- حي ميسان 4- البراكية 1- الصوب الصغير 1- حي كندة 1- البو ماضي 1( قطاع المناذرة) 1( قطاع العباسية) 2- ناحية الحرية 2( قطاع المشخاب) 1- ناحية القادسية 1-- من بين الاصابات أعلاه (12) أصابة من ملاكات دائرة صحة النجف الاشرف.- حالات الشفاء: 88- الوفيات : 2- ذكر 66 سنة ( عجز تنفسي نتيجة الاصابة بالفايروس )- انثئ 53 سنة ( عجز كلوي و مضاعفات فايروس كورونا ) - و بهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-مجموع الاصابات : 1639مجموع حالات الشفاء : 840مجموع الوفيات : 31الراقدين : 768مجموع الاصابات بين المنتسبين : 155

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