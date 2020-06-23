مديرية مكافحة المتفجرات تواصل جهودها في عمليات أبطال العراق الثالثة

2020/06/23 | 20:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل مديرية مكافحة المتفجرات في هيئة الحشد الشعبي، عملياتها وجهودها في عمليات أبطال العراق نصر السيادة الثالثة.وقد تمكنت المديرية في اليوم الثاني من العمليات من العثور على ١٠ مضافات ومواد غذائية ودراجات نارية وسيارات في منطقة الزركة وتلال حمرين وصيادين وحاوي لبن، حيث قامت بتفكيك جميع المواد المتفجرة.

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