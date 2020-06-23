صحة كوردستان تعلن

2020/06/23 | 20:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن آلية وصفتها بـ"المناسبة" لمواجهة التصاعد "المخيف" لحالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد في الإقليم.

وقال وزير صحة كوردستان سامان برزنجي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هناك في الوقت الحالي تصاعداً لفيروس كورونا المستجد COVID-19 داخل المجتمع بشكل كبير"، مشيراً إلى "زيادة أعداد حاملي الفيروس وحالاته ذات الأعراض الشديدة والمخيفة وعدواه ونسبة الوفيات".

وأضاف أن "ذلك أدى إلى أن تكون نسبة المصابين اكثر من المتعافين بشكل كبير"، موضحاً أن "أفضل طريقة لتقليل كثافة هذا الفيروس تكمن فقط في خلق الفراغات وزيادة المسافة بين الناس مع ارتداء الكمامات واستمرار اجراء الفحوصات".

وأوضح ان "الشكل الجديد لحظر التجوال يتجلى في زيادة المسافة بين افراد المجتمع من اجل التقليل من خطر نقل عدوى الفيروس قدر المستطاع".

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم امس الاثنين تسجيل عدد إصابات غير مسبوق بفيروس كورونا بـ٢٩٩ حالة فضلا عن ٨ وفيات خلال ٢٤ ساعة.

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