انشاء مستشفى “عسكري” وتوجيهات بشأن الكهرباء واجراءات كورونا.. تعرف على أهم مخرجات جلسة مجلس الوزراء

2020/06/23 | 20:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اصدر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، جملة قرارات تتعلق بمجابهة خطر وباء كورونا فضلا عن امتحانات الصف الثالث المتوسط، فيما اصدر عدة توصيات.وقال المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، 23 حزيران […]

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