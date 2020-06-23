من الحوار المشاكس إلى لسان حكومة الطوارئ.. كيف استقبل الاعلاميون والمراقبون السياسيون تعيين أحمد ملا طلال ناطقًا باسم الكاظمي؟

2020/06/23 | 20:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تسبب اعلان تعيين الاعلامي العراقي الشاب احمد الملا طلال، ناطقا رسميا باسم حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بردود فعل إيجابية في الاوساط الاعلامية فضلا عن الشعبية.وقام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتكليف الاعلامي الشاب احمد الملا طلال ناطقا رسميا باسم الحكومة، فيما ظهر الملا طلال اليوم في مؤتمر صحفي، كأول ظهور له […]

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