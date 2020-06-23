2020/06/23 | 20:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت إدارة قضاء جمجمال في محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن حظر التجوال التام في القضاء يومي الخميس والجمعة المقبلين ضمن اجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وقال قائممقام جمجمال القاضي رمك رمضان، إن "حظراً على التجوال التام سيفرض يومي الخميس والجمعة المقبلين في القضاء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية"، مبيناً أن "الهدف من هذا الحظر يعود الى القيام بغسل جميع مناطق القضاء ومن ثم تطهيرها وتعفيرها للوقاية من خطر فيروس كورونا".واشار رمضان إلى أن "العملية ستتبعها عمليات أخرى في ناحيتي تكية وشورش".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قضاء بكردستان يعلن حظر التجوال التام يومي الخميس والجمعة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قضاء بكردستان يعلن حظر التجوال التام يومي الخميس والجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).