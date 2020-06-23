“تهديد باختراق حسابك”.. رسائل “واتس آب” مخادعة ينبغي الحذر منها

2020/06/23 | 20:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يحتاج مستخدمو “واتس آب” إلى الحذر من نصوص مخادعة من قراصنة يحاولون اختراق حساباتهم.وكشف خبراء أمن الإنترنت أن الرسائل المخادعة الذكية تحاول خداع المستخدم، لتقديم رموز تسجيل الدخول.وتقوم الحالة على عملية احتيال “رمز التحقق” الكلاسيكية، حيث يتظاهر القراصنة على أنهم أصدقاء.ويقول الصديق إنهم أرسلوا عن طريق الخطأ رمز التفويض الخاص […]

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