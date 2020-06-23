في ديالى.. 5 الاف فلاح تصيبهم “لعنة الاسعار” ومخاوف من هجرة جماعية لمهنة الاباء

2020/06/23 | 20:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، الثلاثاء، بان انهيار الاسعار اصاب اكثر من 5 الاف فلاح بخسائر جسيمة في الاسابيع القليلة الماضية.وقال رئيس الاتحاد رعد مغامس لـ /المعلومة/، ان “انهيار اسعار بيع الخضروات بدء يتصاعد في الايام الاخيرة وتسبب بخسائر مادية جسيمة لاكثر من 5 الاف فلاح في بعقوبة وبقية المناطق”، […]

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