2020/06/23 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

11 وفاة و 299 اصابة جديدة بفيروس كورونا في اقليم كردستان

يتبع ..............





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( 11 وفاة و 299 اصابة جديدة بفيروس كورونا في اقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( 11 وفاة و 299 اصابة جديدة بفيروس كورونا في اقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).