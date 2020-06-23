نائب يرحب بقرار منع ازدواج الرواتب ويكشف آخر إحصائية بأعداد من يستلمون راتبين أو اكثر

2020/06/23 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

رحب عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، جمال كوجر، اليوم الثلاثاء، بقرار رئاسة مجلس الوزراء، بشأن منع ازدواج الرواتب، فيما كشف عن آخر إحصائية لعدد مزدوجي الرواتب.

وقال جمال كوجر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قرار منع ازدواج الرواتب، يخدم خزينة الدولة العراقية بالأموال، وهو جزء من معالجات الأزمة المالية، فأعداد مزدوجي الرواتب ليس بقليل، وحسب آخر إحصائية في سنة 2016، هناك أكثر (200) ألف شخص من مزدوجي الرواتب، وهناك مبالغ كبيرة جداً تصرف بهذا الجانب".

وأضاف كوجر، أن "قرار منع ازدواج الرواتب خطوة مهمة، وهي جزء من الإصلاح، ونحن داعمون لها، فهي خطوة ايجابية كما لا توجد في أي دولة في العالم شخص يستلم أكثر من راتب من الحكومة".

وكان مجلس الوزراء، قد قرر يوم أمس الإثنين (22 حزيران 2020) إيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات محتجزي رفحاء واقتصارها على شخص واحد.

وقَـرّرَ مجلـس الـوزراء فـي جلستـهِ الاعتياديـة الخامسـة المُنعقـدة بتأريـخ 9/6/2020 ، أن "يكون تمويل مستحقات محتجـزي رفحـاء وفقـًا لما منصوص عليه في القانـون: (35 لسنة 2013) على ألاّ يتجـاوز الحـد الأعلى، ومن المستحقـات عن (1000000) دينـار ، فقـط مليـون دينـار شهريـًا ".

وأوضح أن القرار في حال توافر الشـروط التاليـة :

أ.



أن يكـون المحتجـز من المقيميـن في العـراق حاليـًا .

ب.



أن يكـون المحتجـز ربـًا للأسـرة حاليـًا ، ويكـون الصـرف لـرب الأسـرة فقـط ، ولا يُصـرف لبقيـة أفـراد أسرتـه .

جـ.



ممـن لا يتقاضـون راتبـًا مـن الدولـة أو راتـبا تقاعـديا أو حصـة تقاعديـة أو أيّ دخـل آخـر مـن الدولـة .

د.



يتحمـل المستفيـد مسؤوليـة استلامـه الرواتـب خـلاف الفقـرات (أ ، ب ، جـ) آنفًـا ، وستُتخـذ الإجـراءات الأصوليـة بحقـه .

ونبه قرار المجلس على أن "مؤسسـة السجنـاء السياسييـن تتولى التأكـد من توافـر الشـروط المذكـورة آنفـًا" .

وأكمل، أنه "في غيـر مـا جـاء آنفـًا يوقـف تمويـل الرواتب التقاعديـة وأيّ مستحقـات ماليـة مُقـررة لمحتجـزي رفحـاء المنصـوص عليهـا في قانـون مؤسسـة السجنـاء السياسييـن : ( 4 لسنـة 2006 ) المُعـدّل بالقانـون : ( 35 لسنـة 2013 ) ولإشعـار آخـر" .

وأكد القرار على "تنفيـذ المـادة (10) من القانـون : (26 لسنـة 2019) قانـون التعديـل الأول لقانـون التقاعـد الموحـد : 9 لسنـة 2014 ، بشـأن إلغـاء النصـوص القانونيـة كافـة التـي تسمـح بالجمـع بين راتبين أو أكثر باستثنـاء الفئـات المذكـورة في المـادة آنفـًا" .

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