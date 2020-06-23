مدير صحة الكرخ يشكر حركة عصائب أهل الحق لقيامها بالتبرع بـ2 طن من الكلور لمواجهة جائحة كورونا

2020/06/23 | 20:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قدم مدير صحة الكرخ، الدكتور جاسب الحجامي، اليوم الثلاثاء، شكره إلى حركة عصائب أهل الحق لقيامها بالتبرع بـ2 طن من مادة الكلور لمواجهة جائحة كورونا.وقال الحجامي في بيان تلقته “العهد نيوز”، “أقدم شكري إلى حركة عصائب أهل الحق لقيامها بالتبرع بـ 2 طن من مادة الكلور الطبي لاستخدامه بمواجهة جائحة كورونا”.

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